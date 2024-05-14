Российские захватчики в ближайшем будущем начнут наступление еще на одном направлении.

Так, глава ГУР Кирилл Буданов прогнозирует, что враг также начнет наступление на Сумщине.

Как сообщил Буданов в интервью The New York Times, в Харьковской области «с каждым часом ситуация приближается к критической».

Целью России глава ГУР также называет оттягивание украинских сил по другим направлениям. И, как сообщил Буданов, кафиров это удается.

По оценкам Буданова Украина сможет стабилизировать фронт в течение следующих нескольких дней. Но дальше он ожидает, что Россия начнет наступать в Сумской области.

По словам Буданова, украинская армия пытается перебросить войска из других участков линии фронта, чтобы укрепить свою оборону на северо-востоке, но найти личный состав было сложно.

Глава ГУР также подчеркнул, что все наши силы либо здесь, либо во Временном Яру.

«Я использовал все, что у меня есть, к сожалению, у нас не осталось никого в резерве», - говорит Буданов.

Ранее начальник Сумской ОВА Владимир Артюх подписал распоряжение об эвакуации населения из Белополья и Ворожбы.

«Это не принудительная, а преждевременная добровольная эвакуация из населенных пунктов, где значительно увеличилось количество обстрелов», – отметил Владимир Артюх.

Тем временем полиция Сумщины продолжает документировать последствия военных преступлений России. Согласно данным правоохранителей, за прошедшие сутки оккупанты обстреляли 31 населенный пункт Сумской области. В общей сложности насчитано 208 ударов.

В результате атак один многоквартирный дом, пять частных домовладений, ангар и здание предприятия.

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