Об этом, как пишет Politeka.net со ссылкой на иностранные СМИ, сообщил глава иранского общества Красного Полумесяца

"На месте разбиения вертолета не было обнаружено никаких признаков того, что находившиеся в вертолете люди живы", - цитируют его СМИ.

Согласно данным прессы, вертолет президента Ирана Раиси сгорел после падения. Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь, несмотря на плохую погоду. По сообщению иранских СМИ, в районе аварии холодно и дождь. К поискам вертолета подключили также иранскую армию.

Спасатели добрались до места крушения вертолета, судя по сообщению агентства Tasnim, около шести утра по местному времени.

СМИ публикуют первые кадры с места авиакатастрофы.

Вертолет президента Ирана Ми-171 исчез в воскресенье, 19 мая, после встречи Эбрахима Раиси с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на границе двух стран.

СМИ сообщали, что авария произошла возле города Джульфа, в 600 км северо-западнее Тегерана.

Предварительно вертолет врезался в гору. Кроме президента Раиси, на борту находились: министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмети и аятолла провинции Тебриз Али Хашим.

Всего в президентский кортеж входили три вертолета. В двух других находились министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан и министр дорог Мехрдад Базрпаш, они добрались до места назначения.

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