Російські загарбники у найближчому майбутньому почнуть наступ на ще одному напрямку.

Так, очільник ГУР Кирило Буданов прогнозує, зо ворог також розпочне наступ на Сумщині.

Як повідомив Буданов в інтерв’ю The New York Times, на Харківщині «з кожною годиною ситуація наближається до критичної».

Метою Росії очільник ГУР також називає відтягування українських сил з інших напрямків. І, як повідомив Буданов, окупантам це вдається.

За оцінками Буданова, Україна зможе стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів. Але далі він очікує, що Росія розпочне наступати на Сумщині.

За словами Буданова, українська армія намагається перекинути війська з інших ділянок лінії фронту, щоб зміцнити свою оборону на північному сході, але знайти особовий склад було важко.

Очільник ГУР також підкреслив, що усі наші сили або тут, або в Часовому Яру.

«Я використав усе, що маю, нажаль, у нас не залишилося нікого в резерві», - каже Буданов.

Додамо, раніше начальник Сумської ОВА Володимир Артюх підписав розпорядження щодо евакуації населення з Білопілля та Ворожби.

«Це не примусова, а завчасна добровільна евакуація з тих населених пунктів, де значно збільшилась кількість обстрілів», – зазначив Володимир Артюх.

Тим часом поліція Сумщини продовжує документувати наслідки воєнних злочинів рф. Згідно з даними праавоохоронців, протягом минулої доби окупанти обстріляли 31 населений пункт Сумської області. Загалом нараховано 208 ударів.

Внаслідок атак один багатоквартирний будинок, п’ять приватних домоволодінь, ангар та будівлю підприємства.

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