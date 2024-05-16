Про це, як пише Politeka.net, йдеться в новому зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти нагадали, що президент України Володимир Зеленський та українські військові заявляли, що ВСУ частково стабілізували ситуацію на півночі Харківської області.

Російські сили намагаються досягти тактичних успіхів у районі населених пунктів Лук'янці та Волчанськ, але українські контратаки та удари артилерії та безпілотників не дають їм закріпитися в цих районах.

Згідно з оцінками військових аналітиків, російські сили просунулися не більше ніж на вісім кілометрів від кордону Харківської області.

Також аналітики зазначає, що російська влада вважає, що зможе захоплювати Україну далі, але це помилка.

За словами експертів, президент РФ у своїх розрахунках не враховує фактор надання військової допомоги від США та заходу, яка от-от надійде до ЗСУ, що може суттєво вплинути на ситуацію на фронті.

Додамо, раніше в Силах оборони півдня України спростували російську брехню про окупацію Роботине.

"Російські пропагандистські пабліки знову поширюють фейк щодо нібито захоплення силами армії так званої Російської Федерації населеного пункту Роботине... Повідомляємо, що ця інформація не відповідає дійсності", – повідомляв начальник Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що Путін робить помилку, коли думає, що час на його боці, оскільки Україна рухається вперед і зрештою здобуде успіх.

"Інколи ми чуємо, що час на стороні Путіна, що у Росії більше населення, і що готовність Путіна кидати більше росіян в м'ясорубку, творцем якої він є, з пошуком більшої кількості російських ресурсів з метою намагання сильнішого підкорення України означає, що Росія не може програти. Насправді, Росія програє битву за контроль долі України впродовж 20 років. І Путін помиляється. Час на боці України", - заявив Блінкен під час свого візиту в Київ.

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