Безжалостный враг не оставляет целенаправленных попыток остановить железную дорогу, в частности, в Харьковской области.

Как сообщают в «Укрзализныце», ночью оккупанты снова ударили по гражданской железнодорожной инфраструктуре.

В результате обстрела повреждены колеи, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда.

«К счастью, без жертв и травмированных», – сообщили в «УЗ».

Также отмечается, что поезда дальнего и пригородного сообщения курсируют по графику.

Напомним, что 23 мая под новый удар окупантов попала и гражданская железнодорожная инфраструктура Харьковщины.

Так, было подтверждено попадание по нескольким объектам «УЗ» в Харькове и области.

Также сообщалось, что шесть железнодорожников получили ранения.

Напомним, что 23 мая оккупанты также ударили по печатному предприятию в Харькове.

Погибли 7 человек. Также много пострадавших, на данный момент известно о 21 раненом.

Согласно обновленным данным, на Харьковском направлении с начала суток произошло четыре боевых столкновения. Российские оккупанты активно применяли для ударов авиацию.

«В ответ украинские воины провели контрмеры, в результате которых нанесли захватчикам ощутимые потери», - сообщили в Харьковской ОГА.

На Купянском направлении количество боевых столкновений в сутки достигло 20.

Продолжается эвакуация населения Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов Харьковщины.

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