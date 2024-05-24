Как сообщают в «Укрзализныце», ночью оккупанты снова ударили по гражданской железнодорожной инфраструктуре.
В результате обстрела повреждены колеи, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда.
«К счастью, без жертв и травмированных», – сообщили в «УЗ».
Также отмечается, что поезда дальнего и пригородного сообщения курсируют по графику.
Напомним, что 23 мая под новый удар окупантов попала и гражданская железнодорожная инфраструктура Харьковщины.
Так, было подтверждено попадание по нескольким объектам «УЗ» в Харькове и области.
Также сообщалось, что шесть железнодорожников получили ранения.
Напомним, что 23 мая оккупанты также ударили по печатному предприятию в Харькове.
Погибли 7 человек. Также много пострадавших, на данный момент известно о 21 раненом.
Согласно обновленным данным, на Харьковском направлении с начала суток произошло четыре боевых столкновения. Российские оккупанты активно применяли для ударов авиацию.
«В ответ украинские воины провели контрмеры, в результате которых нанесли захватчикам ощутимые потери», - сообщили в Харьковской ОГА.
На Купянском направлении количество боевых столкновений в сутки достигло 20.
Продолжается эвакуация населения Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов Харьковщины.
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