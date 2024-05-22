На Київщині сталася моторошна трагедія, жертвами якої стала родина – жінка, чоловік і їх 9-річний син.

Трагедія розігралася в селі Дитятки Вишгородського району Київської області, пише Politeka.net з посиланням на поліцію Київщини.

Близько десятої вечора 21 травня правоохоронці отримали повідомлення, що палає житловий будинок.

Очевидці повідомили поліцейським, що всередині палаючого будинку знаходиться подружжя разом зі своєю малолітньою дитиною.

«Усі намагання рятувальників та поліцейських потрапити до будинку виявилися марними через значне розповсюдження вогню та високу температуру горіння», - повідомили в поліції.

Після того, як вдалось частково локалізували пожежу, з'ясувалося, що 52-річний чоловік, його 46-річна дружина та їхній 9-річний син - загинули.

За попередніми даними, причиною пожежі могло стати необережне поводження з вогнем. Остаточні висновки з’ясують рятувальники.

На кадрах, опублікованих з місця трагедії, можна побачити, що будинок буквально перетворився на смолоскип.

Останні новини України:

Наслідки нової атаки важкі: куди влучив ворог.

Також повідомлялося про нові моторошні вибухи посеред ночі.

Оголошено евакуацію: названо ще одну область, на яку наступатимуть росіяни.