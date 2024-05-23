Число погибших в результате нового обстрела Харькова со стороны российских оккупантов продолжает расти.

Согласно обновленным данным, в Харькове уже известно о семи погибших. Еще 16 человек получили ранения, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию.

Оккупанты совершили новые удары по городу около 10.30 23 мая. Произошло возгорание производственного цеха.

Предварительно обстрел был произведен ракетами С-300 или С-400. Продолжается разбор завалов и поиск пострадавших.

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Известно, что под атаку оккупантов попала одна из типографий города. Пятеро работников типографии погибли — три женщины и двое мужчин.

Кроме того, стало известно, что враг ударил по гражданской железнодорожной инфраструктуре Харьковщины.

Сейчас есть подтверждение попадания по нескольким объектам УЗ в городе и области. Во время прилетов работники находились в укрытии. По предварительным данным, шесть железнодорожников получили ранения. Им оказана медицинская помощь.

"К счастью, без жертв", - подчеркнули в УЗ.

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