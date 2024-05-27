Число погибших в результате российского удара по строительному гипермаркету в Харькове возросло.

Согласно обновленным данным, которые сообщили в МВД Украины, на данный момент известно о 15 погибших.

«Еще 44 человека пострадали. Среди погибших – 12-летняя девочка и ее мать», - рассказали в МВД.

В настоящее время спасатели разобрали около 30% завалов.

«Приходится останавливать работы во время сигналов воздушной тревоги. Ведь оккупанты не впервые применяют тактику двойных ударов», - отметили в МВД.

Аварийно-розыскные работы продолжаются.

Напомним, более 16 часов продолжалась ликвидация пожара в харьковском строительном гипермаркете, вызванного прицельными ударами россии. Огонь распространился более чем на 13 тыс. кв. м.

На момент 26 мая было известно о 12 погибших. Еще 16 человек считались без вести пропавшими.

На месте трагедии работает штаб следственного управления полиции и криминалистическая лаборатория. У родственников пропавших отобраны биологические образцы. Идентификация тел продолжается.

"Все, кто потерял связь с близкими, могут обратиться к работникам штаба следственного управления или на 102. Родственников первой линии призываю сдавать образцы ДНК, чтобы ускорить процесс идентификации", - подчеркивали в МВД.

Россия нанесла ужасный удар по гипермаркету «Эпицентр» в Харькове днем ​​25 мая.

На момент удара в «Эпицентре» находились обычные покупатели и сотрудники.

ОБНОВЛЕНО:

Число погибших возросло до 16 человек. Ранены всего 45 человек.

Без вести пропавшими остаются 5 человек, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Также стало известно, что количество жертв российского удара по "Эпицентру" в Харькове может составлять 18 человек - прокуратура опирается на данные об идентифицированных погибших, тех, чьи личности еще не установлены фрагменты тел и заявления от родных о тех, кто не выходит на связь.

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