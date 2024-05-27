Російська армія може почати наступ в бік населених пунктів Харківської області або уздовж Сумської траси.

Про це попереджають аналітики Інституту вивчення війни, коментуючи слова Володимира Зеленського щодо нового угрупування окупантів невстановленого розміру за 90 км на захід від Харкова.

На думку експертів, окупанти концентрують сили на заході Бєлгородської області поблизу кордону з Україною аби зафіксувати і відтягнути українські сили в цей район в рамках підготовки до наступальних операцій.

На їхню думку, загарбники можуть почати наступ в бік Богодухова і Золочева Харківської області або населених пунктів уздовж Сумської траси з Білгородської області.

Зазначається, що на заході Бєлгородської області біля кордону з Україною відбувається концентрація російських сил у невідомій кількості. Швидше за все, мета таких дій – зафіксувати та відтягнути українські сили до цього району і підготуватися до наступальних операцій, які повинні розширити російський плацдарм у прикордонній зоні на північному сході України.

Раніше в ISW назвали можливу причину провалу наступу РФ на півночі Харківщини. Так, аналітики зазначали, що російські війська розпочали свою наступальну операцію на півночі Харківської області з обмеженими силами та ще не перекинули туди значні резерви, що призвело до зниження темпів російського просування і наступальних операцій.

"Таке зниження темпів, ймовірно, надає українським військам тактичні можливості для контратак, хоча українські війська ще не проводять обмежену контрнаступальну операцію, яка має на меті повністю витіснити російські війська з північної Харківської області", - йшлося у звіті.

Військові аналітики також констатували, що атаки Харкова триватимуть - окупанти битимуть по місту в рамках наступу на область, щоб змусити людей тікати з міста.

«Російські війська, найімовірніше, будуть продовжувати ці удари в рамках наступальної операції на півночі Харківської області доти, доки заборони Заходу не дозволять українським силам адекватно протистояти прикриттю російських військових на території РФ», - вважають військові експерти ISW.

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