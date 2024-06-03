В министерстве обороны РФ продолжаются увольнения, за последний месяц зафиксировано уже четыре ареста среди генералитета МО и Генштаба России.

В Минобороны России начались аресты, всего за месяц трех генералов, в том числе замминистра, задержали по подозрению в получении взяток.

Бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова задержали по обвинению в мошенничестве.

Кроме того, 12 мая с поста главы министерства сняли Сергея Шойгу, который занимал эту должность 12 лет.

Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов поделился своим мнением, о чем свидетельствуют чистки в Минобороны РФ.

По словам Жирнова российские военные могут представлять угрозу Путину.

"Я думаю, что он почувствовал это в прошлом году, во время пригожинского бунта, потому что у Пригожина была поддержка в армии, хотя его и ненавидели генералы. Но то, что он говорил, армия повторяла, то есть у них была солидарность в этом смысле", - считал экс-сотрудник КГБ.

Жирнов добавил, что Путин боится такой сплоченности военных, но не учел, что такие "чистки" , нужно устраивать до войны и после.

"Потому что во время войны нужно мобилизовать все силы. Вот поэтому у меня создается впечатление, что это один из кремлевских кланов решил просто саботировать "СВО". Когда начинается такая штука во время войны – все, она проигрывается", - заявил бывший сотрудник службы внешней разведки РФ.

Российский правозащитник и основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин добавил, что число арестов российских генералов увеличится в ближайшее время. По его словам в РФ началась "зачистка".

"Внутри силового блока по линии министерства обороны не просто начали распространять слухи, но и разрабатывался вариант вооруженного мятежа со стороны целого ряда подразделений регулярной армии. Это, конечно, не смогло не вызвать истерику в Кремле", - заявил Осечкин.

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Напомним также, что численность армии опережает ее обеспечение техникой и механизацией.