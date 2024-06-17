Военный рассказали, что в США начали обсуждать "сценарии окончания войны" в Украине и поделился мнением, чем это грозит.

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин рассказал о попытках украинских партнеров обсуждать "сценарии окончания войны".

По словам военного на Западе начали говорить о "сценариях окончания войны".

Жорин добавил, что Байден тоже "делает реверансы россии", отрицая необходимость вступления Украины в НАТО для мира.

"На самом деле, учитывая "молниеносную" реакцию западных стран на опасности, в том, что НАТО нас спасет от рф - я тоже сильно сомневаюсь. Но суть этих заявлений в другом - они до сих пор надеются на договоренности с россией, до сих пор не могут вылезти из слабой терпельской позиции", - сообщил Жорин в своем телеграм-канале.

Военный считает, что история их ничему не научила, потому что отсутствие адекватной реакции на вызовы сегодня, означает потери завтра.

К слову, военный эксперт Андрей Крамаров прогнозирует, что активная фаза войны в Украине будет в течение 2024 года, но наша страна освободит многие территории.

Также он добавил, что, вероятно, война будет переходить в фазу конфликта.

"Регулярные ракетные обстрелы, определенная линия фронта, однако она не будет масштабной. Это будет чем-то похоже на то, как было до февраля 2022 года. Это произойдет где-то в начале 2025 года", – считает Крамаров.

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