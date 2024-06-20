Оккупанты идут на штурмы сразу в нескольких местах, пишет Politeka.net.

По словам известного украинского политолога и военнослужащего ВСУ Кирилла Сазонова, который сейчас находится в районе Часового Яра, оккупанты задействовали резервы и «лезут постоянно».

«Такого не было ни перед 9 мая, ни 17-18 мая. Накрывают очень мощно, в основном кассетами и дронами. И штурмуют сразу в нескольких местах Такого, чтобы вокруг Часика был просто обстрел и все, нет уже больше недели. Если не штурмуют эту позицию – штурмуют рядом. Похоже, что хотят «закрыть вопрос любой ценой», но не знают, где. Потому лезут везде сразу – ждут, что где-то прорвут оборону и тогда на тот участок кинут все резервы», - рассказал Сазонов.

По словам бойца, в Часов Яр российские оккупанты пытаются прорваться к микрорайону «Новый».

«Такой себе аппендикс, который не имеет ключевого значения. Но если они не могут прорваться где-то серьезно – переходят к тактике медленного продвижения по 50-100 метров…», - рассказал Сазонов, добавив, что попытки врага заканчиваются неудачами.

Также Сазонов сообщил, что оккупанты штурмуют Иваньковское и позиции рядом.

«Очень активно полезли со стороны Горловки в районе Торецка и Нью-Йорка. Они в самом деле ищут любой вариант, любую дорогу, чтобы вскрыть наши позиции. Где угодно в этом районе. Мы, естественно, отрабатываем по полной программе. И каждая попытка штурма обходится противнику очень дорого…», - сообщил Сазонов.

Добавим, в свою очередь аналитики Института изучения войны (ISW), анализируя ситуация на Харьковском направлении, сообщают, что ВСУ отбили Тихое и районы в южной и центральной части Старицы возле Волчанска, однако обстрел города управляемыми авиабомбами указывает на то, что российские оккупанты могут готовиться к ограниченному наступлению на Волчанск в ближайшие дни.

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