В военном деле произошла настоящая революция и не только на мировом рынке оружия, но и вцелом в правилах ведения боевых действий.

На поле боя в Украине сложилась такая ситуация, что ее можна назвать революцией в военном деле.

Об этом заявил известный военный аналитик Агиль Рустамзаде в беседе с «TRT на русском».

Говоря о своем прогнозе относительно, как будут развиваться события на фронте летом, Рустамзаде подчеркнул, что предсказать действия РФ не всегда возможно, так как она часто действует вопреки военной логике.

«Россия ведет наступательные действия уже почти девять месяцев, начиная с октября прошлого года. Логично было бы взять оперативную паузу, чтобы накопить ресурсы и восстановить боеспособность войск», - пояснил военный аналитик.

По его словам, с военной точки зрения это позволило бы провести наступательные действия через месяц или два по одному или нескольким направлениям. Однако РФ продолжает атаки, часто используя малые оперативные группы без значительной огневой поддержки, что приводит к потере людского ресурса.

«Сложилась интересная ситуация в войне в Украине: это революция в военном деле. Ранее основной проблемой было накопление войск по обе стороны линии фронта, сейчас же основная сложность заключается в доставке воды и еды с второй линии на первую», - сообщил Рустамзаде.

Аналитик также напомнил о том, что в воздухе с обеих сторон теперь доминируют дроны и это значительно осложняет проведение масштабных наступательных операций.

Добавим, что война в Украине привела также к революции на мировом рынке оружия.

По мнению эксперта BILD Юлиана Рёпке, оружейный рынок меняется сразу в нескольких направлениях. Так, война дронов усилила потребность в высокотехнологичных и скорострельных системах ПВО, а на производство оружия переходят даже гражданские компании. Кроме того, на оружейный рынок вышли компании из стран третьего мира, которые поставляют дешёвое оружие по низкой цене.

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