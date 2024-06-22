В Украине военные уже этим летом могут наконец начать использовать самолеты F-16.

После задержек с доставкой и обучением пилотов и наземного персонала для F-16, Нидерланды заявляют, что Украина может получить самолеты уже летом.

Известно, что кроме пилотов, F-16 требуют непростого режима обслуживания.

Инструкторы, прошедшие обучение в Нидерландах, должны передать знания другим военным в Украине.

В Нидерландах генерал Арну Столлманн, командующий голландскими ВВС, заявил, что ожидает, что "в какой-то момент этим летом истребители F-16 наконец поднимутся в небо над Украиной".

Бельгия, Дания , Нидерланды и Норвегия обещают предоставить Украине около 80 истребителей F-16 американского производства, а также технику, которую украинские Воздушные силы Вооружённых сил Украины запрашивают уже больше года.

Известно, что ранее программа по передаче самолетов прервана из-за задержек в доставке и обучении F-16.

Авиационный эксперт и бывший украинский военный летчик Анатолий Храпчинский добавил, что после получения Украиной F-16, россияне будут вынуждены изменить свою тактику.

"Мы сможем более эффективно поражать их самолеты и ракеты, и им будет очень сложно продолжать использовать управляемые авиабомбы КАБ, которые им нужно запускать на расстоянии от 50 до 70 км», - считает Храпчинский.

Источник: theguardian.

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