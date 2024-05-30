Согласно данным Воздушных Сил ВС Украины, российские захватчики ударили по военным объектам и критической инфраструктуре.
«С применением 8-ми зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Харьковщине, 11 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская обл. – Рф) и 32 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136» из Приморско-Ахтарска – рф. и мыса Чауда (Крым)», - говорится в отчете защитников неба над Украиной.
В результате противовоздушного боя сбиты 7 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 32 ударных БпЛА «Shahed-131/136» в пределах Хмельницкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Киевской и Винницкой областей.
Добавим, минувшей ночью оккупанты уничтожили историческую достопримечательность на Харьковщине.
В поселке Малая Даниловка Харьковской области российские захватчики уничтожили ракетами манеж Харьковского зооветеринарного института.
Кроме того, в результате этих ударов в Харьковской области были попадания в жилом микрорайоне, повреждены магазины, помещения библиотеки и спортивной школы.
«Около 2 часов ночи 30 мая было нанесено 5 ракетных ударов по объектам инфраструктуры и жилмассиву Малоданиловской общины. Никто не пострадал. Среди погибших только кролики», - сообщил глава общества Александр Гололобов, опубликовав последствия ракетных ударов, предварительно С-300.
Напомним, что под ракетной атакой оказался и Харьков.
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