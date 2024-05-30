В ночь на 30 мая российские оккупанты нанесли новый ракетно-авиационный удар по объектам Украины.

Согласно данным Воздушных Сил ВС Украины, российские захватчики ударили по военным объектам и критической инфраструктуре.

«С применением 8-ми зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Харьковщине, 11 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская обл. – Рф) и 32 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136» из Приморско-Ахтарска – рф. и мыса Чауда (Крым)», - говорится в отчете защитников неба над Украиной.

В результате противовоздушного боя сбиты 7 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 32 ударных БпЛА «Shahed-131/136» в пределах Хмельницкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Киевской и Винницкой областей.

Добавим, минувшей ночью оккупанты уничтожили историческую достопримечательность на Харьковщине.

В поселке Малая Даниловка Харьковской области российские захватчики уничтожили ракетами манеж Харьковского зооветеринарного института.

Кроме того, в результате этих ударов в Харьковской области были попадания в жилом микрорайоне, повреждены магазины, помещения библиотеки и спортивной школы.

«Около 2 часов ночи 30 мая было нанесено 5 ракетных ударов по объектам инфраструктуры и жилмассиву Малоданиловской общины. Никто не пострадал. Среди погибших только кролики», - сообщил глава общества Александр Гололобов, опубликовав последствия ракетных ударов, предварительно С-300.

Напомним, что под ракетной атакой оказался и Харьков.

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