Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что у НАТО нет единства в помощи Украине, но она есть у отдельных государств, которые могут самостоятельно закрыть небо над Западом Украины.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Эстония, Британия, Польша, Канада и Франция предлагают закрыть небо над западными регионами Украины и обучать Вооруженные силы Украины непосредственно на полигонах у нас в Украине. Также идут переговоры о доставке оружия не только к границам Украины, но и дальше по линии фронта по концепции передовой логистики», - сообщает Александр Мусиенко.

Однако, констатирует он, окончательных решений ни по какому вопросу пока нет, а у НАТО снова отсутствует единство по вопросам поддержки Украины. К тому же, добавляет эксперт, есть отдельные страны, уже открыто выступающие против ударов западным оружием по территории россии, известно, что это Германия и Италия, также ничего не будут поддерживать Венгрия и Словакия.

«Если мы говорим о решениях, которые касаются того, чтобы закрывать воздушное пространство над западными областями Украины, здесь нужно решение отдельных государств, которые могут договориться между собой, которые входят в НАТО. Но не выносить этот вопрос на рассмотрение Североатлантического Альянса, потому что, боюсь, коллективного согласия и решения положительного здесь не будет», - рассуждает Александр Мусиенко.

Например, предполагает эксперт, Франция, Эстония, страны Балтии, Польша, Британия, Канада могут принять решение, что они готовы отправить свои войска, а сначала это будут военные инструкторы, обучающие миссии в Украину. Кстати, добавляет он, о подобном решении говорил Сырский после разговора с главой Минобороны Франции, пусть только подготовка, но уже что-то.

Как сообщала Politeka, Мусиенко прокомментировал ситуацию на Харьковщине и рассказал, начнут ли ВСУ контратаковать.

Также Politeka писала о том, что Кулик рассказал о глубинном украинском народе.