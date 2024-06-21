Ситуация на фронте остается напряженной, враг продолжает наступать, но ни осенью, ни зимой легче не будет.

Тяжелые бои, в частности, идут в Красногоровке, Невельском, Красногоровке, Соколе, Карловке, Дружбе, Калиновке.

«Для кого-то – это просто села. Но это те населенные пункты, где прямо сейчас продолжаются жесткие бои. Враг уже не продвигается теми темпами, как в феврале или в апреле. Но сейчас идет не менее важный этап. Наша задача – полностью остановить врага. А также на отдельных участках перехватить инициативу», – отмечает военный корреспондент Богдан Мирошников в своем телеграмм-канале.

По его словам, враг долго и тщательно готовился к этой кампании, которая началась еще в октябре 2023 года. Оккупанты хотели уже полностью захватить Донетчину, но не получилось.

«Также враг думал, что у него получится размазать наши резервы, открыв новый фронт в Харьковской области», - подчеркнул Мирошниченко.

По словам корреспондента, для врага в Харьковской области «все идет, мягко говоря, не так, как планировалось», но россияне продолжают атаковать, а также «прощупывать» другие участки - Северск, Торецк, снова Купянск.

«Поэтому сейчас нужно не расслабляться, поверив в иллюзию относительного "спокойствия", а наоборот, нужно активизироваться. Ибо осенью-зимой будет еще труднее. И дело далеко не в энергетике», – предупредил Мирошниченко.

Враг хочет "оттяпать" Донетчину, поэтому сделает все, чтобы этого добиться.

Добавим, что россияне продвигаются по направлению к Торецку. После падения Авдеевки именно он оставался самым большим городом у линии фронта.

Власти Торецка призывают жителей города срочно эвакуироваться.

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