Окупанти йдуть на штурми одразу в кількох місцях, пише Politeka.net.
За словами відомого українського політолога та військовослужбовця ЗСУ Кирила Сазонова, який зараз знаходиться в районі Часового Яру, окупанти задіяли резерви та «лізуть постійно».
Такого не було ні перед 9 травня, ні 17-18 травня. Накривають дуже потужно, в основному касетами та дронами. І штурмують одразу в кількох місцях Такого, щоб навколо Часіка був просто обстріл і все немає вже більше тижня. Якщо не штурмують цю позицію – штурмують поряд. Схоже, що хочуть «закрити питання за будь-яку ціну», але не знають, де. Тому лізуть скрізь відразу – чекають, що десь прорвуть оборону, і тоді на ту ділянку кинуть усі резерви», - розповів Сазонов.
За словами бійця, у Часів Яр російські окупанти намагаються прорватися до мікрорайону «Новий».
«Такий собі апендикс, який не має ключового значення. Але якщо вони не можуть прорватися десь серйозно – переходять до тактики повільного просування по 50-100 метрів…», - розповів Сазонов, додавши, що спроби ворога закінчуються невдачами.
Також Сазонов повідомив, що окупанти штурмують Іваньківське та позиції поруч.
«Дуже активно полізли з боку Горлівки у районі Торецька та Нью-Йорка. Вони дійсно шукають будь-який варіант, будь-яку дорогу, щоб розкрити наші позиції. Де завгодно у цьому районі. Ми, звичайно, відпрацьовуємо за повною програмою. І кожна спроба штурму коштує супротивнику дуже дорого…», - повідомив Сазонов.
Додамо, у свою чергу аналітики Інституту вивчення війни (ISW), аналізуючи ситуація на Харківському напрямку, повідомляють, що ЗСУ відбили Тихе та райони у південній та центральній частині Стариці біля Вовчанська, проте обстріл міста керованими авіабомбами вказує на те, що російські окупанти можуть готуватися. до обмеженого наступу на Вовчанськ найближчими днями.
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