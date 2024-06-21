В полиции отреагировали на стычку в центре Днепра, которая получила общественную огласку из-за того, что мужчиной, на которого напали, оказался бывший военнослужащий известного спецподразделения.

Группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова, когда тот гулял с младенцем, пишет «Украинская правда» .

Впоследствии выяснилось, что к этому причастна охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.

В Сети также появились кадры стычки. На них видно, как Павлова валят на землю и скручивают руки, обыскивают его вещи.

В спецподразделении "Кракен" подтвердили, что мужчина в гражданском, получивший телесные повреждения в результате столкновения, является бывшим военнослужащим их подразделения.

«Учитывая общественную огласку инцидента сообщаем, что мужчиной в гражданском, получившим телесные повреждения в результате столкновения, является бывший военнослужащий спецподразделения «KRAKEN», - говорится в заявлении спецподразделения.

По факту происшествия открыто уголовное производство, продолжаются следственные действия.

«Мы не вмешиваемся в ход следствия, но внимательно следим за его ходом. Следствием подобных инцидентов должно быть реальное установление справедливости», - отметили в KRAKEN.

Дмитрий Павлов с начала полномасштабного вторжения добровольно вступил в ВСУ. Прошел ожесточенные бои, в частности на Харьковщине.

В полиции Днепропетровской области заявили , что по факту конфликта в центре Днепра открыли два уголовных производства.

"Неизвестные лица в камуфлированной одежде и балаклавах нанесли 33-летнему мужчине телесные повреждения и незаконно удерживали его. Событие произошло 20 июня около 13:45 на пр. Яворницкого в г. Днепре", - сообщили в полиции.

По словам правоохранителей, открыто два уголовных производства по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) и 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы).

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