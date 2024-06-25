ВСУ также начали использовать крылатые ракеты, которые являются типовыми целями для систем противовоздушной обороны, но, несмотря на это, они достигают своих целей.

В настоящий момент наблюдается рассредоточение украинских войск, но за этим рассредоточением не видно тыла, который мог бы эффективно реагировать на угрозы, поделился военный эксперт Агил Рустамзаде.



Если украинцы совместно с западными партнерами смогут отработать эти новые тактики, российской армии будет крайне сложно как наступать, так и проводить оборонительные операции.

Появление на вооружении ВСУ ракет значительно изменило ход боевых действий. Эти ракеты выполняют оперативно-стратегические задачи и позволяют наносить удары в глубине территории Российской Федерации. Американские спутники и технические разработки позволяют фиксировать работу любого радара.

«В последнее время украинские дроны наносили удары по нефтебазам и нефтеперерабатывающим заводам в Краснодарском крае и Ростовской области, разрушая радиолокационное поле и уничтожая силы и средства противовоздушной обороны. Это создает условия для применения дальнобойных средств воздушного нападения, таких как ракеты и дроны дальнего действия» - рассказал эксперт.

Как он отметил, ВСУ также начали использовать крылатые ракеты, которые являются типовыми целями для систем противовоздушной обороны, но, несмотря на это, они достигают своих целей. Это свидетельствует о том, что атакующие средства смогли создать брешь в российской системе ПВО.

«Но сейчас возникает вопрос о возможности появления корейских наемников на украинском фронте после визита Путина в Пхеньян. В этой войне уже трудно что-то исключать, и возможность передачи солдат или новых систем вооружения со стороны Северной Кореи нельзя полностью отвергать» - заметил эксперт, говоря о возможных усилениях рф и прорывах нашей обороны.

Хотя Северная Корея не обладает значительными ресурсами для многократного увеличения производства боеприпасов, ее участие может повысить цену этой войны для Украины.

Последние новости Украины:

"Нужно снять розовые очки": эксперт рассказал, почему Китай помогает России.

Уничтожение Крымского моста: когда, наконец, это произойдет и что будет потом.

Введение иностранных войск в Украину: когда и при каких условиях.