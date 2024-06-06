Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе пояснил, что Китай и дальше будет вести свою игру, оказывать россии помощь и тем временем выкачивать из нее все ресурсы.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Прежде всего эксперт напоминает, каким был Китай еще 50 лет назад и кто именно вложил в него миллиарды, подняв до того сегодняшнего уровня, - это были США. Поэтому то, что Китай сейчас делает, какие отношения и с кем строит – это все же остается на совести США.

«Мы сегодня видим реальную ситуацию, что у россии есть единственный партнер, который помогает. Это машинные механизмы, это чипы, это топливо для ракет, то есть очень много поставляют в россию, ну очень много. И хочу вам сказать, что это не официальные поставки. Это же поставки, которые проходят под грифом «секретно», – рассказывает Георгий Биркадзе.

Также он напоминает, что россия хотела взять у Китая кредит и соглашалась даже на юани, только вот ей отказали. Между тем, констатирует эксперт, Китай хочет вытащить из россии все, что можно, например, сейчас они выкачивают российский газ со скидкой 30-40%, это всего лишь 200-230 долларов. Поэтому, уверен он, Китай будет продолжать свою игру.

«Поэтому нам нужно снять розовые очки, нужно посмотреть правде в глаза и понять, что Китай никогда не будет нашим другом, никогда», - заключает Георгий Биркадзе.

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