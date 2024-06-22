В центре Днепра мужчины в военной форме напали на добровольца, который гулял с ребенком в городе.

Так, группа мужчин в форме напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия.

В сети 20 июня появилось видео, как группа людей в военной форме окружила мужчину в гражданском и одела на него наручники.

Один из мужчин в форме обыскивал сумку мужчины.

В сети очевидцы сообщали, что к этому якобы имеет отношение охрана нардепа Николая Тищенко.

Сообщается, что накануне у них был спор. Кроме того, на одном из видео возле мужчин в гражданском находился человек, который внешне похож на Тищенко.

В Национальной полиции добавили, что по данному факту открыто два уголовных производства, по ст. 125 и ст. 146 УК Украины.

Информацию о нападении подтвердили в полиции, известно, что фигурантов события сейчас устанавливают.

В спецподразделении ГУР МО сообщили, что мужчина в гражданской одежде, на которого напали люди в форме в центре Днепра - это их бывший военнослужащий.

В свою очередь Николай Тищенко сообщил, что мужчина в гражданском на видео якобы хотел сорвать следственные действия.

«Сообщают, что именно этот человек входит в „силовой блок“ в организованной преступной группировке "Девятка" в Днепре. По информации, ему была поставлена ​​задача — сорвать следственные действия», — сообщил Тищенко.

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