Вражеская армия усилила давление на Торецк, захватившее село Шумы, расположенное в Донецкой области.

В Донецкой области последние дни возле поселка Північне стало новой крайне горячей точкой.

Как сообщает DeepState противник занял село Шумы

"По состоянию на конец 21 июня россияне еще продвинулись вдоль улицы, которая параллельна железной дороге. Кроме того, противник занял село Шумы, насосную станцию ​​и отвал", - говорится в сообщении.

Точная причина прорыва обороны пока неизвестна. Однако сообщается, что вражеская армия замечена и у отвала 2, стрелковые бои в районе не утихают.

DeepState сообщает, что вражеская армия и дальше будет пытаться развить тактический успех взимая дополнительные резервы на этот участок фронта.

Цель врага, как считают специалисты DeepState, очевидна — оккупировать Торецк.

Напомним, украинские защитники продолжают блокировать оккупантов на одном из участков, таким образом попадающие туда силы оказываются в новом капкане.

Как рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов, ситуация с наступлением окупантов в Харьковской области остается горячей темой для обсуждения.

Он добавил, что украинские защитники продолжают блокировать окупантов на агрегатном заводе в Волчанске.

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