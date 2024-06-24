В Государственной пограничной службе предупреждали об угрозе нового наступления российских окупантов на Сумскую область, чтобы, в частности, растянуть Силы обороны Украины.

Пока Сумская область для российских оккупационных войск отошла на второй план, и мы можем наблюдать в этом регионе только деятельность ДРГ.

Офицер отделения разведки бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Виталий Литвин в интервью "Фабрике Новин" рассказал, как могли измениться планы оккупантов и куда они перебросили войска.

"Точно не известно, что произошло, но, знаете, сейчас современное ведение войны таково, что видно каждое передвижение врага на своей территории. Как говорил спикер ОСГВ "Хортица" по поводу того, что мы видим все передвижения врага, где бы он ни находился на своей территории, мы видим переброску большого количества бригад, боеприпасов, передвижение каких-то артиллерийских складов. То есть внезапности сейчас не может быть", - подчеркнул военный.

Поэтому, по словам офицера, сейчас речи не может быть о каких-либо внезапных демонстрационных или рейдовых действиях врага в Сумской области.

"Возможно, враг, как и в начале полномасштабного вторжения думал за три дня захватить Киев, за три дня спустя через два года он хотел захватить Волчанск, что у него не удалось, и ему приходится перебрасывать резервы с Сумского направления на то же Харьковское", – заявил Виталий Литвин.

Эксперт добавил, что рф могла перебросить силы с Сумского направления либо для наращивания темпов продвижения на другом направлении, либо туда, где враг не хочет терять определенные свои территории, которые он уже захватил, и такие решения принимаются очень быстро, внезапно, исходя из оперативно-тактической обстановки на том или ином направлении ведения боевых действий.

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