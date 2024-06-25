Российские оккупационные войска начали активные наступательные действия на Торецкий плацдарм, и сейчас эта точка фронта может стать одной из самых горячих.

Наступление на Торецк оккупанты начали не для того, чтобы отвлечь Сил обороны Украины от других направлений, а в рамках своего основного плана, но сейчас они неожиданно ускорили его выполнение.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Прямого".

"Было бы логичнее, если бы был обеспечен буфер безопасности на юге, то есть южнее Очеретино, если бы была перерезана логистическая артерия 0504, то есть от трассы от Покровска на Константиновку и Часов Яр, и тогда, когда были выполнены эти условия, сформированы эти условия, можно было бы начинать российским оккупантам более глобально наступательную кампанию на Торецк, но что-то их заставляет торопиться, и они начали, скажем так, не по плану эти действия", – заявил Александр Коваленко.

Что касается подразделений, то, по словам эксперта, там было размещено после авдеевской наступательной кампании достаточно боеспособных бригад, и в первую очередь это мотострелковые бригады из состава 2-й и 41-й общевойсковой армии.

"Вторая общевойсковая армия вообще на Лиманском направлении находилась, но все эти подразделения, они их не передислоцировали обратно в их зону ответственности – это Луганщина, это Лиманское направление, это Купянск, Лимано-Купянская ось в целом. Они там так и остаются, и это достаточно пока боеспособные подразделения", – добавил военный аналитик.

Последние новости Украины:

У НАТО серьезные проблемы: и это не только Путин и Трамп.

Новая ось тирании: как на самом деле отразится в Украине визит Путина в КНДР.

Революция на международном рынке оружия: как война в Украине сменила западный мир.