Несмотря на последние события, наши позиции остаются устойчивыми, и нет информации о критических потерях.

В Часовом Яре ситуация накаляется. Враг снова попытался штурмовать остатки Клещеевки и Андреевки, но был отброшен. Военный ВСУ Кирилл Сазонов добавил, возле Иваньковского продолжаются непрерывные бои, которые уже стали постоянным явлением.

Наш плацдарм создает противнику значительные трудности. Мы постепенно усиливаем свои позиции, а артиллерия и ГРАДы 41-й омбр действуют очень эффективно и точно.

"Это наш плацдарм стоит им поперек горла и мешает. Мы постепенно усиливаемся. Ну а арта и ГРАДы нашей 41омбр работают очень точно" - высказался Сазонов.

На Торецком направлении продолжаются ожесточенные бои в районе Пивничного. Противник стремится захватить Торецк, но их усилия заканчиваются неудачей. В Покровском ситуация сложная: наши войска отбивают многочисленные атаки, происходящие одновременно в 10-15 местах, заметил военный.

Несмотря на это, наши позиции остаются устойчивыми, и нет информации о критических потерях.

Ранее военный поделился, в настоящий момент основные силы российских оккупантов сосредоточены на Донецком направлении. Несмотря на отсутствие такого направления в официальных сводках, к нему можно отнести все направления, связанные с захватом Донецкой области.

В случае неудачи и потери Донецкой области ожидается наступление на Запорожском направлении или в Днепропетровскую область. Харьковское направление и возможные рейды в Сумской области остаются второстепенными, направленными на отвлечение резервов ВСУ.

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