Это привело к новому кризису, требующему немедленного вмешательства и отправки опытных подразделений для восстановления обороны.

Недавнее заявление Безуглой о прорыве российских войск на Торецк вызвало волну обеспокоенности. По словам Безуглой, фортификаций на данном направлении вновь не оказалось. Однако, эксперты утверждают, что ситуация гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Журналист Юрий Бутусов рассказал о ситуации детально.

Фронтовая линия под Торецком оставалась стабильной более года благодаря хорошо организованным украинским бригадам, которые наносили значительные потери врагу и удерживали тактическую инициативу.

«В последнее время эта линия обороны была ослаблена, когда контролирующую бригаду заменили на вновь сформированное подразделение. Из-за этой смены украинские позиции были быстро атакованы противником, что привело к прорыву и захвату двух опорных пунктов» - рассказал Бутусов.

Хотя стационарных укреплений там не было длительное время, полевые укрепления оказались недостаточными. Из-за потери управляемости враг прорвался очень быстро, буквально за два дня. Это привело к новому кризису, требующему немедленного вмешательства и отправки опытных подразделений для восстановления обороны.

«Проблема заключается в организационно-управленческих решениях. Когда опытные бригады заменяют неопытными подразделениями с недостаточно подготовленными командирами, оборона оказывается неэффективной. Прорыв под Очеретино произошел по той же причине. Неопытные командиры не могут организовать оборону в соответствии с условиями, что приводит к провалу» - добавил Бутусов.



"Торецк преткновения. Все истощены", - написал у себя в телеграм канале украинский военный Кирил Сазонов.

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