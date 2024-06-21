Все 32 страны-члена Североатлантического альянса договорились о том, кто станет следующим генеральным секретарем НАТО, но ему на этом посту будет очень и очень нелегко.

Действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен уйти в отставку осенью. Свои обязанности он продолжит исполнять до 1 октября 2024-го года.

Следующим генеральным секретарем НАТО станет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте – об этом договорились все 32 страны-члена Североатлантического альянса.

Как сообщает издание Politico, даже для такого опытного политика как Рютте его новая должность «не будет прогулкой в парке». Есть сразу пять самых сложных вызовов, с которыми новому генсеку НАТО придется иметь дело.

И в первую очередь – это возможное возвращение Дональда Трампа. Переизбрание Трампа может сорвать планы НАТО по подготовке Украины к ее будущему членству в Альянсе и поставит под вопрос объем военной помощи от США.

Еще один вызов для НАТО - вероятное усиление российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Ключевым моментом, по словам Столтенберга, станет увеличение количества средств ПВО, которые могли бы защитить поставщиков энергии, а также обслуживающий персонал, работающий над ремонтом поврежденных объектов.

Заставить членов НАТО платить – еще один вызов для Альянса, о котором сообщает Politico.

НАТО отметило рекордное количество союзников, достигших целевого показателя расходов на оборону в 2 процента ВВП — 23. Однако третья третья часть членов Альянса все еще не достигает цели.

Еще одной проблемой может стать тот факт, что страны, граничащие с Россией, не самые большие поклонники Рютте.

«Они были недовольны низкими расходами Нидерландов на оборону и особенно расстроены тем, что высшая роль в НАТО всегда отводилась странам Западной или Северной Европы, хотя страны восточного фланга находятся в альянсе уже четверть века», - сообщает издание.

Популярность Путина среди некоторых европейских лидеров и подъем ультраправых сил в Европе – еще один серьезнейший вызов, с которым столкнется Рютте на должности генсека НАТО.

Напомним, что во Франции вскоре пройдут парламентские выборы, которые могут принести значительные успехи крайне правому «Национальному объединению».

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