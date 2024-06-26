Россия активно наращивает производство высокоточного оружия, в том числе ударных дронов дальнего действия, а также разведывательных дронов.

Военно-промышленный комплекс России продолжает наращивать производство различных видов вооружения, что оказывает значительное влияние на ход боевых действий. Однако, несмотря на усилия по увеличению выпуска бронетехники, российская армия сталкивается с серьезными проблемами, рассказывает журналист Юрий Бутусов.

Бронетехника, производимая в России, не успевает восполнять потери, понесенные на фронте из-за эффективных действий украинских воинов. Таким образом, дефицит бронетехники остается ощутимой проблемой для российской армии.

«Основная угроза для украинских сил исходит не столько от бронетехники, сколько от высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов. Россия активно наращивает производство высокоточного оружия, в том числе ударных дронов дальнего действия, таких как "Ланцет", а также разведывательных дронов. Эти дроны используются для корректировки огня высокоточного оружия и наносят значительный урон украинским позициям» - рассказал Бутусов.

Российские вооруженные силы активно применяют корректируемые авиабомбы и другие средства поражения, что создает серьезные вызовы для украинской обороны. Количество ударов дронов "Ланцет" на фронте уже перевалило за две тысячи, что демонстрирует активное использование этого вида оружия, заметил Бутусов.

Он добавил, на текущий момент российская армия обладает значительным преимуществом в средствах поражения. В начале войны это преимущество было в 30-50 раз, сейчас оно сократилось до примерно 10 раз, но все равно остается значительным.

«Но если бы преимущество было даже один к двум, то у них не было бы никаких шансов. К сожалению, преимущество врага остается очень значительным, кратным в средствах поражения» - заметил Бутусов.

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