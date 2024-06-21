Російський диктатор Володимир Путін після завершення візиту до КНДР вилетів у В’єтнам – які плани у Кремля і чи вдасться їх досягти.

У В’єтнамі Путін зустрівся із президентом В'єтнаму То Ламом, відбулося підписання документу про "подальше поглиблення всеосяжного стратегічного партнерства".

На думку надзвичайного та повноважного посла України в КНР (1999-2001), співголови Українсько-китайської ділової ради Ігоря Литвина, таким чином Путін намагається зробити В'єтнам, якщо не своїм союзником, то принаймні країною, що декларує нейтральний статус.

За словами Литвина, В'єтнам дистанціонувався від кривавої війни, яку розпочала Росія проти України.

Дипломат вважає, що Кремль намагаєтсья зробити так, щоб В'єтнам відчув, що перед ним люди, які створюють альтернативу Заходу.

"Чи піде на це В'єтнам, чи не піде, хто знає. Я вважаю, що В'єтнам займе все ж таки абсолютно чітку, свою персональну позицію і ні на які можливі намагання залучити його до "вісі зла" не піде", - висловив припущення Литвин в етері «Еспресо».

У свою чергу Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко висловив впевненість, що В’єтнам буде дуже обережним у стосунках з Росією.

«Відмінністю візиту путіна до Ханою від його поїздки до кндр є склад російської делегації, який цього разу складався з осіб, відповідальних за експортну політику рф у військовій сфері (Дмитро Шугаєв, Лев Міхєєв). Це може свідчити про наміри рі обговорити розширення асортименту товарів військового та подвійного призначення російського виробництва на в’єтнамському ринку.

Але варто пам‘ятати, що санкції В‘єтнаму не треба, тому там будуть вкрай обережні», - підкреслив керівник ЦПД в своєму телеграм-каналі.

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