Зроблено офіційну заяву щодо ситуації в населеному пункті Новоолександрівка на Покровському напрямку, який нібито було захоплено ворогом.

Українські захисники повідомили, чи дійсно росіянам вдалося окупувати Новоолександрівку, інформаація про захоплення якої раніще з’явилася в Мережі.

«Інформація щодо повної окупації ворогом населеного пункту Новоолександрівка не відповідає дійсності!», - йдеться в заяві 110-тої бригади.

Підкреслюється, що значна частина Новоолександрівки зайнята окупантами.

Також повідомляється, що наразі на вулицях Новоолександрівки точаться важкі бої.

«Переважаючий у силах противник пре несамовито, але бійці 110-ї ОМБр спільно з суміжними підрозділами надзусиллями стримують його дикий натиск.Частина населеного пункту, в яку прорвався ворог, перебуває під нашим вогневим контролем.

Вживаються всі заходи, для вибиття звідти окупантів. Тривають бої, ситуація під контролем підрозділів Збройних Сил України», - повідомили українські захисники.

Зазначимо, раніше з’явилася інформація, що росіяни окупували Новоолександрівку й наблизилися до траси Покровськ-Костянтинівка.

«До траси Покровськ-Костянтинівка з населених пунктів залишається лише Воздвиженка. Важливо зупинити подальше просування ворога, адже в деякій мірі повторюється ситуація біля Очеретиного. Як і тоді, сили 47, 68, 25 бригад та прикомандированих підрозділів стримують основний удар, знекровлюючи свій потенціал, а фланг тріщить», - наголошували в аналітичному проєкті Deep State.

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