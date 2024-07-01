Ситуация на фронте остается критической, и до тех пор, пока украинские силы обороны не смогут остановить врага на каком-то участке фронта, война будет продолжаться. Россия никогда не согласится на переговоры, если не убедится, что все ее атаки приводят к большим потерям и невозможности прорыва, рассказывает Юрий Бутусов.

Политическое решение может быть достигнуто только после стабилизации фронта, иначе переговоры будут проходить на условиях, подобных Минским соглашениям, где Украина выступает слабой стороной.

«Украина располагает всеми необходимыми силами и средствами для остановки русской армии. Однако основная проблема заключается в недостаточной организации управления и масштабирования правильных решений по ударным дронам, разведке и применению огневых средств. Критика власти в этом вопросе необходима, чтобы побудить ее к действиям» - заметил Бутусов

Войну можно остановить только тогда, когда враг увидит, что любые усилия России больше не приносят результатов. Пока Россия продвигается вперед, она верит в возможность военного решения конфликта, считает Бутусов.

Украина имеет значительное преимущество в виде мотивированных и компетентных военных. Для успешного сдерживания врага необходимо построить современный фронт с использованием сенсоров, камер, дронов и высокоточного оружия. Кроме того, требуется усовершенствовать систему противовоздушной обороны и оповещения о наличии дронов противника.

«Главное преимущество Украины – это люди, командиры, способные эффективно уничтожать врага и минимизировать собственные потери. Оценивать командиров нужно по количеству уничтоженных врагов и минимальным собственным потерям, а не по бюрократическим показателям» - подметил Бутусов.

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