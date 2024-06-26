У нас есть самолеты, и чем больше средств поражения у нас будет, тем большие потери мы сможем наносить врагу.

В последние дни появилась новость о начале тестирования украинских управляемых авиабомб (КАБов). Это уже вызвало много вопросов относительно их потенциального влияния на уничтожение российских позиций, делится журналист Юрий Бутусов. Он рассказал, насколько важным может стать такой инструмент в текущих условиях войны.

Усиление средствами поражения, особенно авиацией, крайне важно для Украины. К сожалению, мы отстаем от противника в этом аспекте. Российские КАБы и модули управления созданы на основе доступных комплектующих, которые можно приобрести на рынке, включая европейские и американские компоненты.

«Это доказывает, что их конструкции можно воспроизвести. Однако, существует пока нехватка быстрых решений, которые позволили бы нам быстро повторить успешные разработки противника. Российские КАБы используются уже более года, и с начала текущего года их массовое производство было направлено на фронт» - рассказал Бутусов.

Поэтому очень важно, чтобы Украина смогла достичь аналогичных успехов. У нас есть самолеты, и чем больше средств поражения у нас будет, тем большие потери мы сможем наносить врагу.

«Однако, управляемые авиабомбы не являются панацеей или чудо-оружием, способным переломить ход войны сами по себе. Их наличие не решит всех проблем, но значительно увеличит темпы потерь российских оккупантов» - добавил Бутусов.

По его словам, это важно для стабилизации фронта и создания условий, при которых враг не сможет продолжать успешные наступательные действия.

Тестирование и последующее производство украинских КАБов является важным шагом для усиления нашей обороноспособности и нанесения большего ущерба противнику. Но для окончательной победы необходим комплексный подход и дальнейшее развитие всех компонентов вооруженных сил Украины.

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