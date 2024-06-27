Такие действия противника создадут невыгодные для дальнейшей обороны условия на том же горячем направлении для ВСУ.

Стало известно о продвижении оккупантов в сторону Торецка. Через несколько дней в городе могут начаться уличные бои, но Силы обороны Украины все еще могут удержать город.

Виктор Кевлюк, военный эксперт Центра оборонных стратегий Украины рассказал в эфире Новини Еспресо.TV, уличные бои в Торецке станут неизбежными в течение 7-10 дней, поскольку противник стремится завершить захват всей Донецкой области в административных границах.



"Мы будем свидетелями городских боев в Торецке. Я думаю, что через 7-10 дней противник войдет в город и начнутся уличные бои", – сказал эксперт.

Для этого враг будет активно действовать на направлениях Северска, Часов Яра, Торецка, Курахово и Краматорска. На Покровском направлении противник добился тактического успеха и имеет силы и средства, чтобы превратить его в оперативный.

"Россиянам осталось продвинуться на 6 км, чтобы перерезать основные логистические маршруты Сил обороны. Такие действия противника создадут невыгодные для дальнейшей обороны условия на том же Торецком направлении для ВСУ. Силы обороны вынуждены будут отойти к линии Славянск - Краматорск - Дружковка - Константиновка - Покровск" - делится эксперт.

После он заключил, почему продвижение очень нежелательно для нас. Это развитие событий приведет к потере контроля над значительными территориями, которые потом придется освобождать.

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