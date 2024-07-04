На Покровском и Лиманском направлениях российские войска провели целый ряд продвижений, особенно в Евгеньевке, Новоалександровке и Соколе.

Министерство обороны России утверждает, что они захватили Новоалександровку на Покровском направлении и в Севском направлении в Донецкой области, хотя Украина официально этого не подтверждала.

Однако украинские военные паблики ранее сообщали о захвате Новоалександровки, о чем рассказал в студии Politeka Online Игорь Романенко, генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ.

«Российские войска вели интенсивные бои, и в результате таких действий им удалось продвинуться на указанных направлениях. Тем временем бойцы Азова и 95-й бригады Вооружённых сил Украины выбили российских оккупантов с ряда позиций на Лиманском направлении, отбросив захватчиков от населённых пунктов Терны и Ямполь в Донецкой области. Украинским военным удалось закрепиться на освобождённых позициях» - заметил эксперт.

Также недавно силы обороны Украины провели контратаки, что оказалось неожиданным для противника на Лиманском фронте. Силы обороны Украины проводят стратегическую оборонительную операцию, которая включает активную оборону и использование тактических резервов.

Ситуация на Лиманском направлении была угрожающей, но успешные контратаки украинских сил смогли стабилизировать ситуацию.

«Противник ищет пути повышения эффективности наступательных действий, поэтому оборона должна быть активной. Война подразумевает поиск слабых мест в действиях противника и их использование» - заметил эксперт.

На север от Ямполя и Терн удалось провести успешные действия сил обороны Украины, несмотря на превосходство противника в вооружении и личном составе.

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