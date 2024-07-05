В частности, оккупанты перебросили подразделения с Купянского направления, активизировав намерения прорваться, о чем рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов.

Враг пытается ускорить темпы наступления, стремясь вклиниться в оборону украинских войск или восстановить утраченные позиции.

"Для прорыва обороны украинских сил российские захватчики заменили ударные части, штурмовые отряды которых полностью утратили боеспособность. Несмотря на это, они продолжают атаковать украинские позиции" -делится эксперт о ситуации на Харьковщине.

Он подметил, сейчас российские войска вынуждены вводить резервы или перемещать войска с других направлений. В частности, противник перебросил в Волчанск три штурмовые группы из состава 138-й отдельной мотострелковой бригады 6-й общевойсковой армии оккупантов.

Также ранее эксперт рассказал, что оккупанты потеряли боевые самолеты тактической авиации, которые наносили наибольший ущерб. Эти самолеты представляли наибольшую угрозу в воздушном пространстве.

Причем потери российской авиации могли бы быть еще выше, если бы украинские защитники располагали более мощными средствами огневого поражения в своей противовоздушной обороне

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