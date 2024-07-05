Российские войска пытаются навязать эти бои, несмотря на то, что их подразделения не обладают высокой боеспособностью.

Российские войска продолжают свои действия на Покровском направлении. Они преследуют две основные боевые задачи до конца лета, о которых рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

«У них два плана сейчас: выйти на левый берег реки Вовчья и к Карловскому водохранилищу, а также перерезать важный участок дороги. Однако, сейчас у них возникают сложности, которые могут заставить прекратить интенсивные боевые действия и сконцентрироваться на другом плацдарме» - заметил эксперт.

Из-за некомпетентных действий руководства сухопутных войск, россияне были вынуждены использовать менее подготовленные и боеспособные подразделения, такие как 132-я отдельная мотострелковая бригада первого армейского корпуса. Эти войска не являются элитными, но они имеют возможность продвигаться к агломерации Торецка.

В настоящее время происходят городские бои в окрестностях Нью-Йорка. Российские войска пытаются навязать эти бои, несмотря на то, что их подразделения не обладают высокой боеспособностью.

«Если бы руководство действовало более профессионально, то украинские войска могли бы удерживать оборону дольше, даже против мощного наступления, подобного тому, что происходило на Авдеевском направлении в прошлом году» - заметил эксперт.

Сейчас начались городские бои, что увеличивает соотношение потерь. На данный момент соотношение потерь в условиях городских боев может составлять один к двум или один к трем, что вызывает беспокойство.

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