Украинская армия также начала использовать свои дроны-камикадзе и артиллерийские средства для поражения объектов энергетической инфраструктуры.

Россия достигла значительных успехов в уничтожении важных целей, таких как радары, ракетные системы и поезда. Однако в целом ситуация в украинской войне снова движется к позиционному тупику, формируется паритет, и радикальных изменений в ближайшие недели маловероятно. Об этом рассказал военный аналитик Агил Рустамзаде.

"Увеличение количества дронов-камикадзе, а также применение авиабомб западного производства украинской авиацией продолжается. Российская армия, в свою очередь, использует управляемые авиационные бомбы, против которых украинская армия ещё не нашла эффективного противодействия" - делится эксперт.

Он добавил, украинская армия также начала использовать свои дроны-камикадзе и артиллерийские средства для поражения объектов энергетической инфраструктуры. В то же время российская армия продолжает обстреливать энергетическую инфраструктуру, нанося значительный ущерб. За последнее время характер нанесения ударов также изменился.

"Российская армия смогла сформировать ударный контур вглубь территории Украины, использовав связку разведывательных дронов и оперативно-тактических ракетных комплексов. Дроны обнаруживают цели, а ракетные комплексы наносят удары" - рассказал аналитик.

Подводя итог, он поделился, в целом ситуация снова движется к позиционному тупику и радикальные изменения в ближайшие недели маловероятні.

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