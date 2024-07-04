Противник имеет возможность периодически создавать значительное преимущество в силах и средствах на отдельных участках.

После ряда успешных контратак украинских войск в южной части полосы действия группировки войск противника "Запад", на Лиманском направлении, командование противника перенесло свои усилия несколько севернее – на северную часть плацдарма ВСУ на реке Чорный Жеребец.

Военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец у себя в Telegram-канале поделился, после неудачных попыток восстановить позиции по направлению к сёлам Терны и Ямполевка, противник сконцентрировал свои усилия в полосе действия своей 20-й общевойсковой армии.

Основные усилия были направлены на Площанку и Макеевку. В результате удалось войти на восточную окраину Макеевки и закрепиться в районе местной школы, а также взять под контроль перекрёсток дорог, ведущих на Грековку и Невское.

В ближайшее время противник, вероятно, предпримет попытку захватить переправу через реку Чорный Жеребец в Макеевке и атаковать позиции наших передовых подразделений по направлению Макеевка – Невское, а также Червонопоповка – Невское, предполагает Машовец.

Для этого, к подразделениям мотострелкового и танкового полков 3-й мотострелковой дивизии и отдельным подразделениям танкового полка 144-й мотострелковой дивизии, вероятно, будут присоединены другие подразделения 144-й мотострелковой дивизии, переброшенные с юга.

«Таким образом, противник имеет возможность периодически создавать значительное преимущество в силах и средствах на отдельных участках, несмотря на потери в предыдущих боях. В составе двух общевойсковых армий (20-й и 25-й), развёрнутых на этом направлении, находятся три полноценные мотострелковые дивизии и три отдельные бригады, одна из которых – танковая» - рассказал аналитик о ситуации.

ВСУ удерживать в таких условиях растянутый фронт вдоль реки Чорный Жеребец весьма сложно, особенно учитывая явное преимущество противника в артиллерии и авиационной поддержке.

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