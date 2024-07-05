Начав наступление от Бахмута к Часову Яру, противник рассчитывал быстро достичь канала «Северский Донец – Донбасс» на широком фронте.

На Краматорском направлении противник активизировал свои силы в восточной части города Часов Яр. Это позволило им усилить свои позиции и установить контроль над микрорайоном «Канал», который находится восточнее канала «Северский Донец – Донбасс».

Военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец у себя в Telegram-канале рассказал детальнее, в данный момент противник занимает позиции включая район моста через канал, и его передовые подразделения закрепляются в лесных массивах севернее и южнее.

«Эти действия являются подготовительным этапом перед штурмом города Часов Яр. Вопрос заключается в том, будет ли командование противника тратить время и ресурсы на обеспечивающие действия, такие как вытеснение украинских войск за канал южнее города, с рубежа Клещеевка – Андреевка, чтобы обеспечить свободу манёвра своей ударной группе с юга» - заметил аналитик.

Также стоит вопрос о возможной попытке прорваться по направлению Богдановка – Калиновка, чтобы предпринять аналогичные действия с севера.

Аналитик предположил, наиболее вероятное направление штурма города предполагает попытку противника прорваться между дорогой Константиновка – Бахмут и микрорайоном «Новий», используя штурмовую пехоту через лесной массив южнее микрорайона. Вспомогательное направление может идти вдоль северной дороги, в сторону микрорайона «Жовтневий».

«Начав наступление от Бахмута к Часову Яру, противник рассчитывал быстро достичь канала «Северский Донец – Донбасс» на широком фронте, чтобы сформировать северный фас Торецкого выступа ВСУ. Однако, эта задача пока не выполнена», - рассказал Машовец.

Противник, возможно, предпочёл бы обойти Часов Яр южнее, но это не удалось. После длительных боев в Ивановском и нескольких неудачных попыток ликвидировать украинский плацдарм перед каналом по рубежу Клещеевка – Андреевка, он вынужден штурмовать Часов Яр напрямую, так как обойти его фланговыми маневрами не получилось.

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