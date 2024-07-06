Для предотвращения подобных ситуаций необходимо противодействие на уровне, где летают бомбардировщики.

Украинские подразделения отступили из микрорайона "Канал" в Часовом Яру. Вооруженные Силы Украины сообщили, что этот район полностью разрушен российскими военными, а позиции Сил обороны были уничтожены. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, почему этот шаг был правильным.

Продвижение войск зависит от количества авиабомб, которые бомбардировщики могут сбросить на позиции противника. У России есть такая возможность, отметил Роман Свитан.

"Россияне модифицировали свои управляемые авиационные бомбы, и их количество позволяет уничтожить любой укрепрайон, независимо от его защищенности" - заметил эксперт.

Для предотвращения подобных ситуаций необходимо противодействие на уровне, где летают бомбардировщики. Должно быть непосредственное влияние на российские самолеты либо в момент сброса бомб, либо до подхода, либо на аэродромах.

"Оккупанты забрасывают украинские позиции корректируемыми авиационными бомбами (КАБ) до состояния, при котором нахождение там становится невозможным, не говоря уже о выполнении оборонительных или боевых задач" - заметил Свитан.

Ранее Свитан рассказал о вероятности открытия нового фронта на Сумщине.

Он заметил, что обстрелы не обязательно указывают на подготовку к наступлению. Вполне вероятно, что враг пытается препятствовать украинским войскам в развертывании на этом направлении, создании окопов и фортификаций. Обстрелы приграничной зоны, вероятно, нацелены на нарушение возможностей обороны Украины на этом участке фронта.

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