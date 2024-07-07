Северный фланг уже подвергается атакам, и добавление южного фланга направлено намеренно на то, чтоб нас вытеснить.

Оккупанты пытаются расширить наступление на Торецк в Донецкой области. Ситуация на фронте постоянно меняется, и Торецк не может оставаться спокойной точкой на карте, когда вокруг ведутся тяжелые бои. Об этом в эфире высказался руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Враг удерживает инициативу и выбирает направления для ударов, пользуясь тем, что украинские подразделения еще не полностью оснащены пополнением, боеприпасами и оружием, чтобы создать плотную оборону по всей линии фронта.

"Одной из ключевых целей РФ на этом направлении является попытка окружить позиции украинских защитников, которые Силы обороны вернули под свой контроль в районе Бахмута прошлым летом" - заметил эксперт.

Мусиенко подчеркнул, что с южного фланга может быть предпринята атака на украинскую группировку в районе Клещеевки. Северный фланг уже подвергается атакам, и добавление южного фланга направлено на вытеснение украинских войск, выравнивание линии фронта и усиление давления на Часов Яр.

Ранее эксперт заметил, российские войска могут попытаться оттеснить украинские силы к городам-крепостям, которые представляют собой последнюю линию обороны на Донбассе.

На Донецком фронте продолжаются интенсивные боевые действия, но ситуация не является катастрофической.

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