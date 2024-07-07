В ночь на 5 июня российская армия атаковала Украину ударными беспилотниками. Враг выпустил 32 "Шахеда", и все они были сбиты силами противовоздушной обороны. Однако полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов заметил, почему не стоит расслабляться и когда будет следующая серьезная атака.

Они надеются пробить нашу систему противовоздушной обороны. Иногда им это удается, но полностью отказаться от ударов они не могут. Поэтому будут продолжать бить по нашим объектам до самого конца войны, сразу заметил эксперт.

"Цели атак разнообразны: от энергетических объектов до военных. Однако, сложно сказать, дают ли эти атаки какие-то разведывательные данные. В воздухе не наблюдается работа разведывательных самолетов, как это было ранее, когда использовался самолет-разведчик А-50 для фиксации координат включенных радиолокационных станций. Сейчас такой активности нет" - делится эксперт.

Украинская армия повредила три российские станции дальнего загоризонтного наблюдения. Это уменьшает способность России наблюдать за южной частью Украины, где проходит линия фронта и находятся оккупированные территории. Поэтому текущие атаки нацелены на нанесение максимального ущерба экономике и военным объектам Украины.

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