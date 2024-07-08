Несмотря на такие планы, более месяца оккупантам не удаётся продвинуться вперёд.

Солдаты украинских вооружённых сил, проходившие через Угледар, Степное и Авдеевку, отмечают, что сейчас основное давление противника направлено именно на их сектор. То есть, в настоящее время российские войска сосредоточили значительные силы на захвате города Торецк, рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов.

Это не самое крупное сражение за время войны, однако данный участок фронта является приоритетным для российских войск, которые развивают здесь активные боевые действия.

"Российским войскам не удалось провести лобовую атаку на этом направлении, так как позиции украинских сил удерживаются с 2014 года. Линия обороны здесь крепко построена и уверенно держится. Осознавая трудности прямого наступления, враг разработал тактический план пройти через Очеретино к трассе Константиновка – Покровск, затем пробить оборону в Часов Яре и окружить украинскую группировку войск" - делится эксперт.

Несмотря на такие планы, более месяца оккупантам не удаётся продвинуться вперёд.

Также эксперт добавил, оккупанты надеются пробить нашу систему противовоздушной обороны. Иногда им это удается, но полностью отказаться от ударов они не могут. Поэтому будут продолжать бить по нашим объектам до самого конца войны.

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