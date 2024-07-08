Власти рф желают занять сильные позиции перед возможными переговорами, а это предполагает полную оккупацию Донбасса.

На Харьковском направлении, в районе Волчанска, российские войска столкнулись с трудностями, но продолжают продвигаться на Донбассе, поскольку должны прорваться по указаниям руководства любой ценой. Полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов рассказал, в настоящее время фиксируется около 150-180 боевых столкновений в сутки.

Такое количество, по словам эксперта, даже больше, чем в период сложных боев под Бахмутом и Авдеевкой.

"Эти данные указывают на попытку россиян осуществить прорыв. Более того, на фронт отправляются новобранцы с минимальной подготовкой в 14 дней, а также бойцы с ранениями, что свидетельствует о спешке российской стороны" - заметил эксперт.

Он также рассказал, что власти рф желают занять сильные позиции перед возможными переговорами, а это предполагает полную оккупацию Донбасса. Поэтому российские войска пытаются прорваться возле Часового Яра и в направлении Торецка, где проходят самые тяжелые бои.

Также ранее Жданов сообщил, российская армия атаковала Украину ударными беспилотниками. Враг выпустил 32 "Шахеда", и все они были сбиты силами противовоздушной обороны.

Цели атак разнообразны: от энергетических объектов до военных. Однако, сложно сказать, дают ли эти атаки какие-то разведывательные данные.

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