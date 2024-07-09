Необходимо выжигать все емкости, которые участвуют в перекачке топлива, а также нефтеперерабатывающие заводы.

Несмотря на заявления российской стороны о том, что все беспилотники были сбиты, последствия атак оказались значительными. Так военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан прокомментировал информацию о том, чтонедавно беспилотники нанесли удары по трём районам Краснодарского края рф.

По его словам, атаки были эффективными, что подтверждает масштабные пожары. Он подчеркнул, что подобные удары должны происходить как можно чаще, независимо от того, являются ли целями нефтебазы, нефтеперерабатывающие заводы или станции перекачки нефти на суда.

"Важно, чтобы эти объекты горели, так как они играют ключевую роль в финансировании российской армии за счет внешних доходов. Новороссийский терминал, например, обеспечивает 60% валютной прибыли от экспорта российской нефти, и поэтому такие объекты должны быть уничтожены" - заметил эксперт.

По его мнению, необходимо выжигать все емкости, которые участвуют в перекачке топлива, а также нефтеперерабатывающие заводы. Он назвал эти удары своего рода "санкциями" от спецслужб.

Ранее он рассказал, управляемый отход из микрорайона "Канал" не оказывает значительного влияния на общую обстановку фронта.

"Речь идет о канале Северский Донец – Донбасс, который ранее поставлял воду в Донецк. Сейчас воды в нем нет, и он представляет собой серьезный противотанковый ров, являясь отличным укрепленным районом" - заявил Свитан.

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