Россия нанесла ракетные удары по Украине, убив более 30 гражданских только в Киеве, Днепре и Кривом Роге. Среди пострадавших оказались люди в Покровске, где число раненых достигло полутора сотен. Особенно резонансным стал удар по детской больнице «Охматдет». Как отмечает военный эксперт и советник министра обороны Украины Алексей Копытько, стало ясно, что ракета попала в целевой объект, умышленно поражая самую известную детскую больницу.

От отклонения от потенциально военной цели, как, например, Генштаба ВСУ, ракета отклонилась на километр, что подтверждает умышленный характер атаки.

Европа и США уже предлагают трактовать этот удар как военное преступление. После попыток оправдаться и обвинить украинскую ПВО, Россия решила переключить внимание, заявив об использовании Украиной химического оружия и готовности США и Германии обвинить Москву. Эта тема будет обсуждаться в ООН.

В свете этих событий возникает гипотеза о причинах удара по детской больнице. Целевая аудитория – не участники саммита НАТО, а Путин стремится продемонстрировать свою безнаказанность и возможность менять мировой порядок, замечает эксперт. Визит премьер-министра Индии в Москву и недавние переговоры Путина с Си в Астане подкрепляют эту версию.

Нанесение удара по детской больнице во время председательства России в Совете Безопасности ООН – красноречивый сигнал. Путин демонстрирует свою способность нарушать международные нормы без последствий, предлагая новый мировой порядок.

Очевидно, что в рамках существующего мирового порядка невозможно справедливо наказать агрессора. Западные партнёры должны осознать, что цена спасения мира – помощь Украине, включая поставки вооружений. В противном случае, последствия для мировой безопасности будут разрушительными, и мировая система окажется неподготовленной к новым правилам.

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