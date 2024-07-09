Россия нанесла ракетные удары по Украине, убив более 30 гражданских только в Киеве, Днепре и Кривом Роге. Среди пострадавших оказались люди в Покровске, где число раненых достигло полутора сотен. Особенно резонансным стал удар по детской больнице «Охматдет». Как отмечает военный эксперт и советник министра обороны Украины Алексей Копытько, стало ясно, что ракета попала в целевой объект, умышленно поражая самую известную детскую больницу.

ракетный удар по Охматдету

От отклонения от потенциально военной цели, как, например, Генштаба ВСУ, ракета отклонилась на километр, что подтверждает умышленный характер атаки.

Европа и США уже предлагают трактовать этот удар как военное преступление. После попыток оправдаться и обвинить украинскую ПВО, Россия решила переключить внимание, заявив об использовании Украиной химического оружия и готовности США и Германии обвинить Москву. Эта тема будет обсуждаться в ООН.

В свете этих событий возникает гипотеза о причинах удара по детской больнице. Целевая аудитория – не участники саммита НАТО, а Путин стремится продемонстрировать свою безнаказанность и возможность менять мировой порядок, замечает эксперт. Визит премьер-министра Индии в Москву и недавние переговоры Путина с Си в Астане подкрепляют эту версию.

ракетный удар по Охматдету

Нанесение удара по детской больнице во время председательства России в Совете Безопасности ООН – красноречивый сигнал. Путин демонстрирует свою способность нарушать международные нормы без последствий, предлагая новый мировой порядок.

Очевидно, что в рамках существующего мирового порядка невозможно справедливо наказать агрессора. Западные партнёры должны осознать, что цена спасения мира – помощь Украине, включая поставки вооружений. В противном случае, последствия для мировой безопасности будут разрушительными, и мировая система окажется неподготовленной к новым правилам.

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