Подобные атаки происходили на Новый год, когда удары следовали один за другим, заметил эксперт.

Россиянам требуется определенное время для подготовки к массированным ударам из-за особенностей использования различных видов ракет. При этом у России нет проблем с накоплением оружия.



Об этом рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан, объясняя, сколько времени нужно для повторения массированного удара подобного тому, что состоялся 8 июля.

Тогда Россия нанесла удар по Киеву, Днепру, Кривому Рогу и Покровску, выпустив 38 ракет различных типов. По словам Романа Свитана, с накоплением ракет у России нет проблем, и они имеют достаточное количество по каждой позиции.

"Время для повторного удара зависит от подготовки россиян. Если они планировали тандемный удар, распределив цели на вторую волну, то могут нанести его уже через несколько дней. Подобные атаки происходили на Новый год, когда удары следовали один за другим. Однако для подготовки и выполнения такого же масштабного удара требуется около недели" - рассказывает эксперт.

Также ранее он поделился, в условиях современной войны единственный механизм уничтожения укрепрайонов противника – это свободно падающие или планирующие авиабомбы.

Эксперт подчеркнул, что прорывов и серьезного продвижения у оккупантов не получается, но в режиме тотального уничтожения наших укрепрайонов они медленно, с очень большими потерями, но продвигаются.

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