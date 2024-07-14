Дания и Нидерланды начали передавать Украине истребители F-16, которые будут летать в украинском небе летом 2024 года.



Польша также выразила готовность передать свои самолеты МиГ-29 при условии, что Украина получит западные истребители от союзников.

Военный эксперт и летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, поделился, сколько нужно самолетов Украина, чтобы получить серьезное усиление на фронте.

Свитан подчеркнул, что одна эскадрилья МиГ-29 поможет восполнить потери в летном парке Украины и повысить эффективность украинских Воздушных сил. Однако это не является кардинальным решением, и для полноценного перевооружения украинскому парку Воздушных сил необходимо 5 бригад самолетов, каждая из которых насчитывает около 40 единиц.

"Для обеспечения преимущества в небе Украине требуется минимум три бригады, что составляет 120 самолетов, плюс еще восемь для контрольных полетов летного состава. В целом Украине нужно от 128 до 150 самолетов" - рассказал эксперт. Свитан считает, что реально требуется пять бригад самолетов.

Также, по словам Романа Свитана, с накоплением ракет у России нет проблем, и они имеют достаточное количество по каждой позиции.

"Время для повторного удара зависит от подготовки россиян. Если они планировали тандемный удар, распределив цели на вторую волну, то могут нанести его уже через несколько дней. Подобные атаки происходили на Новый год, когда удары следовали один за другим. Однако для подготовки и выполнения такого же масштабного удара требуется около недели" - рассказывает эксперт.

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