На Покровском направлении украинские вооруженные силы усиливают свои оборонительные позиции, готовясь к возможным атакам оккупантов. Войска Украины активно устанавливают дополнительные рубежи обороны, чтобы блокировать продвижение врага и истощать его ресурсы.



Об этом рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Защитники проводят масштабные работы по минированию территорий и подготовке других оборонительных мероприятий, чтобы противостоять агрессору.

"Ситуация на этом направлении крайне напряженная. Враг несет значительные потери среди своих войск, причем многие из них ранены или убиты. Связь между подразделениями оккупантов нарушена, и командование террористов теряет контроль над ситуацией. В настоящее время оккупанты вынуждены перегруппировываться, поскольку прямые штурмы не приносят им успеха" - делится эксперт.

Оккупанты пытаются обходить украинские позиции, избегая лобовых атак. В ответ на это украинские войска укрепляют оборонительные рубежи, чтобы предотвратить обходные маневры врага.

Ранее он заметил, без авиационной составляющей ни одно войско толком двигаться не может, и россияне, прекрасно это понимая, пользуются этим механизмом. Именно такого плана действия россиян дали возможность им после уничтожения Марьинки занять Марьинку, после уничтожения КАБами тоже Авдеевки занять Авдеевку, мы это видели и по Бахмуту. То есть это у них остался единственный механизм выдавливания наших войск.

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